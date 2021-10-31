Водитель BMW сбил подростка и скрылся с места ДТП в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В минувшую пятницу в Атырау водитель легкового авто сбил подростка на обочине дороги и скрылся с места аварии. Стражи порядка задержали автоледи, которую подозревают в совершении этого ДТП, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

Житель Атырау вечером в минувшую пятницу позвонил в УП города и сообщил об аварии. По его словам, в микрорайоне Оркен автомобиль BMW сбил подростка, водитель скрылся.

Вскоре стражи порядка установили и задержали вероятную виновницу ДТП. 33-летняя автоледи призналась в содеянном. Она пояснила, что скрылась с места аварии из-за страха.

В настоящее время проводится расследование по 345-й статье УК РК.

По информации полицейских у потерпевшего была сломана нога, он был госпитализирован в областную детскую больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1939775-voditel-bmw-sbil-podrostka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-v-atyrau/