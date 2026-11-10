Плохая проводка и нечищенные дымоходы: премьер назвал причины пожаров зимой в Казахстане
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На заседании правительства премьер-министр назвал причины сезонных пожаров в Казахстане в холодное время года, передает корреспондент NUR.KZ.
"Как показывает опыт прошлых лет, причинами большей части пожаров, в основном, становятся неотремонтированные печи, нечищеные дымоходы и плохое состояние электропроводки.
В ряде случаев к аварийным ситуациям приводит и несанкционированное подключение к линиям электропередачи и источникам газоснабжения. Особое внимание следует уделять домам социально уязвимых слоев населения. Нередко в этих домах фиксируются нарушения требований пожарной безопасности", - заявил Олжас Бектенов.
Он добавил, что в таких домах поручалось установить пожарные датчики бесплатно. Однако, эта работа не ведется на должном уровне в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской областях и в Шымкенте.
"В этой связи поручаю акиматам регионов совместно с министерствами по чрезвычайным ситуациям, труда социальной защиты населения в недельный срок актуализировать список домов социально-уязвимых слоев населения. Надо провести повторные обходы с принятием мер по устранению выявленных недостатков. В целом, следует активизировать работу по установлению пожарных датчиков", - заявил Бектенов.
Акиматам регионов он поручил оказать необходимую поддержку соответствующим службам, изыскать средства для приобретения и установки датчиков в домах социально уязвимых категорий населения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2454399-plohaya-provodka-i-nechishchennye-dymohody-premer-nazval-prichiny-pozharov-zimoy-v-kazahstane/
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