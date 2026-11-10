Не для современных электроприборов: из-за скачка напряжения сгорела техника у жителей Павлодара

В Павлодаре почти половина многоэтажек не приспособлена для использования современных электроприборов - они могут стать причиной пожара, передает сайт телеканала КТК.

75-летний Александр Колесник и его супруга уехали их дома и закрыли окна, а после произошел пожар - огонь вырвался из удлинителя.

"Открываю дверь, а тут преисподняя. Все в саже, все черное, все закопченное. Там у меня стояла шунтированная переноска, куда была подключена компьютерная техника. Все остальное было отключено, кроме холодильника", - рассказал пенсионер.

По словам соседей, ЧП случилось около двух часов ночи. В квартирах внезапно запахло гарью, начала гореть техника.

Утром жильцы узнали - в многоэтажке пострадало сразу несколько квартир в двух подъездах.

"Во втором подъезде плиты погорели, компьютеры, много этих, там тысяч на 500 в одной квартире. Там софиты сыпались. Вот он встал, у него, ну вот, гарью вот этой запахло. Он проснулся, телефон полыхал огнем. Хорошо, они дома были. А если бы не были бы, все - квартира бы сгорела, и мы бы сами погрели", - рассказала Анна Тарасенко.

По словам специалистов, причиной всему оказался резкий скачек напряжения из-за перегрузки сетей.

Поломку нашли в подвале на вводно-распределительном устройстве. Ремонтировать квартиры и испорченную технику жильцам придется за свой счет.

"Это произошло из-за массового и одновременного подключения жильцами мощных электроприборов, то есть не предусмотренные проектом дома электроплиты, кондиционеры. Поскольку повреждение бытовой техники произошло в результате превышения допустимой нагрузки на сети самими жильцами, основания для возмещения ущерба со стороны АО ПРЭК отсутствуют", - пояснил главный инженер предприятия внутридомовых электросетей Павлодара Акылбек Нургалиев.

Энергетики утверждают, что жителям многоэтажек 60-х - 70-х годов, которые изначально были рассчитаны на газовые плиты, нужно полностью менять проводку.

"Внутридомовые электрические сети и установки прежде газифицированных домов необходимо сейчас реконструировать под существующее электропотребление. Для этого необходимо составить проект, согласовать его с жильцами, составить смету и обязательно провести полную замену электрооборудования", - заявил директор предприятия электросетей АО ПРЭК Олег Клочков.

Энергетики отмечают, менять проводку собственникам квартир придется за свой счет. И она должна быть рассчитана на то, что каждый может включать у себя любые из популярных бытовых приборов, заменить газовую плиту на электрическую и не бояться пожара из-за включенного соседом чайника. Иначе в любой момент может произойти ЧП.

Источник: КТК

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