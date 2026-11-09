Три девушки заблудились на Кок-Жайлау: ДЧС напоминает о правилах безопасности в горах

Вечером 8 ноября спасательные службы Алматы получили сообщение о пропаже трех 16-летних девушек в районе урочища Кок-Жайлау. Подростки отправились в горы, однако к вечеру не вернулись домой. Мобильные телефоны были отключены, а последняя геолокация указывала на район Кок-Жайлау на высоте около 2 200 метров, сообщает пресс-служба акимата города Алматы.

На поиски выехали пять спасателей Центра мониторинга и оперативного реагирования ДЧС Алматы. Однако уже в 20:45 поступила информация, что девушки самостоятельно спустились с гор. Поисковые мероприятия были прекращены.

К счастью, этот случай завершился благополучно. Вместе с тем он напоминает о важности безопасности в горах, особенно на фоне стремительного роста числа посетителей и увеличения нагрузки на спасательные службы.

Вопросы безопасности приобретают особую актуальность в контексте комплексного развития горных территорий Алматы. В частности, в районе урочища Кок-Жайлау предусматривается реализация проекта Almaty Superski, направленного на создание современного всесезонного горного курорта и развитие единого горного кластера.

Комплексное развитие гор Алматы, включая Алматинский горный кластер и проект Almaty Superski, предусматривает создание транспортных связей, подъемных систем, инженерных сетей, организованных точек доступа и объектов туристического обслуживания.

Такая инфраструктура важна не только для повышения туристической привлекательности горных территорий, но и для обеспечения безопасности посетителей. Организованные маршруты и точки доступа помогут туристам лучше ориентироваться на местности, а спасательным подразделениям — эффективнее планировать работу и оперативнее добираться до мест возможных происшествий, заключили в акимате.

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