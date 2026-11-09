Тело 56-летнего мужчины обнаружили в реке в Астане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Тело 56-летнего мужчины обнаружили в реке Есиль в Астане. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, по факту обнаружения тела мужчины в реке Есиль возбуждено уголовное дело.
Полицейскими установлена личность погибшего - им оказался 56-летний житель столицы.
"Признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2453964-telo-56-letnego-muzhchiny-obnaruzhili-v-reke-v-astane/
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