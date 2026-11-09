Тело 56-летнего мужчины обнаружили в реке в Астане

Тело 56-летнего мужчины обнаружили в реке Есиль в Астане. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, по факту обнаружения тела мужчины в реке Есиль возбуждено уголовное дело.

Полицейскими установлена личность погибшего - им оказался 56-летний житель столицы.

"Признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП.

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