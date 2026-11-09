Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировали на территории Жамбылской области

Казахстанский национальный центр данных зарегистрировал на территории Жамбылской области землетрясение магнитудой 3,7 минувшим вечером, передает NUR.KZ.

Землетрясение произошло 8 ноября в 20:38 по времени Астаны. Координаты эпицентра: 44.51 градуса северной широты, 74.44 градуса восточной долготы.

По информации специалистов, магнитуда mb=3.73, энергетический класс K=8.55, глубина h=11 км.

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