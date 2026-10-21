Кафе загорелось в Астане: подробности озвучили в МЧС

В столичном районе Нура произошло возгорание в отдельно стоящем кафе. Спасателям удалось ликвидировать пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям в Тelegram-канале, загорелось кафе, расположенное по проспекту Туран.

Прибывшие на место пожарные зафиксировали, что огонь охватил вытяжную систему, обшивку и наружную стену здания.

Пожарные тушат возгорание в кафе. Фото: МЧС РК

В ведомстве уточнили, что пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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