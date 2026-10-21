Кафе загорелось в Астане: подробности озвучили в МЧС
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В столичном районе Нура произошло возгорание в отдельно стоящем кафе. Спасателям удалось ликвидировать пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям в Тelegram-канале, загорелось кафе, расположенное по проспекту Туран.
Прибывшие на место пожарные зафиксировали, что огонь охватил вытяжную систему, обшивку и наружную стену здания.
В ведомстве уточнили, что пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2445816-kafe-zagorelos-v-astane-podrobnosti-ozvuchili-v-mchs/
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