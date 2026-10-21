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      Юлия Абрамова
      Журналист

      Крыша обрушилась во время пожара в Алматы: четыре человека попали в больницу

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Пожарный на месте происшествия
      Пожарный на месте происшествия. Фото: ДЧС Алматы

      В Алматы при пожаре в жилом доме обрушилась кровля, в результате чего пострадали четыре человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

      Как сообщили в МЧС, в микрорайоне Айгерим-1 Алатауского района Алматы, по улице Пригородная, произошло возгорание кровли двухэтажного здания.

      "Первые пожарные подразделения прибыли на место в течение 7 минут. К этому моменту наблюдалось открытое горение кровли по всей площади. Кровля была покрыта металлочерепицей по деревянной обрешетке, по которой огонь быстро распространялся.

      Существовала угроза распространения пламени на соседние жилые дома, однако пожарные не допустили его дальнейшего распространения", - рассказали в ведомстве.

      Пожар ликвидирован на площади 180 кв. м. Однако в ходе тушения произошло обрушение кровли, из-за чего пострадали четыре человека. Службой медицинской помощи они доставлены в больницу и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

      Причина пожара устанавливается.

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      Крыша обрушилась во время пожара в Алматы: четыре человека попали в больницу

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