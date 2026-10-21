Детская шалость могла стать причиной пожара в жилом доме и гараже в СКО
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В Северо-Казахстанской области на территории частного дома вспыхнул пожар. Спасатели работали над тем, чтобы предотвратить распространение огня на соседние строения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По информации МЧС в Telegram-канале, возгорание произошло на территории частного жилого дома - огонь охватил гараж и кровлю жилья. Тушение осложнял сильный ветер, который создавал угрозу распространения пожара.
"Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пожар. Им удалось спасти жилой дом и не допустить распространения огня на соседние строения", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что силами МЧС эвакуированы три человека. Пострадавших нет.
Предварительной причиной пожара в ведомстве назвали детскую шалость.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2445582-detskaya-shalost-mogla-stat-prichinoy-pozhara-v-zhilom-dome-i-garazhe-v-sko-video/
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