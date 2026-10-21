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      Виктор Николаев
      Редактор

      "Пять раз нас поджигали": частые пожары в аварийном общежитии пугают жителей Актобе

      Опубликовано:

      Здание после пожара
      Здание после пожара. Кадр из видео: КТК

      Жители аварийного общежития в Актобе боятся ложиться спать - несколько раз в этом месяце происходили возгорания. После последнего пожара люди остались без света, передает сайт телеканала КТК.

      Жильцы уверены, что дом кто-то поджигает, однако в полиции с этой версией не согласны.

      "Начали поджигать нас. Помойку первого числа подожгли, и через два дня здесь нас начали поджигать. В общем, пять раз. Пять раз нас поджигали! Здесь и инвалиды, и старики, и дети есть. Мы задыхаемся этим дымом. Мы на страже стоим, мы не спим!" - заявила местная жительница Татьяна Афиногенова.

      Отмечается, что первый пожар произошел под лестницами на первом этаже.

      Как оказалось, некоторые жители не доносят мусор до контейнеров и выбрасывают его прямо вот в этом месте. Возможно, возгорание произошло из-за того, что кто-то случайно выбросил непотушенный окурок.

      Но жильцы не исключают и версию поджога.

      Три дня назад произошел очередной пожар - ночью загорелась кладовая на первом этаже.

      Один из жильцов хранил в ней детские вещи и домашнюю утварь - огонь уничтожил все, что находилось внутри.

      Помимо этого дымом заволокло все этажи, а перепуганные люди до самого утра боялись возвращаться в квартиры и до сих пор не могут отойти от ужаса.

      "Мы до утра стояли, до пяти часов ночи. Тут такой дым был страшный. Мы сидели в машине, ждали. Просим помощи. Ночью спать боимся уже. Тем более еще света нет третий день. У нас в холодильнике все пропало, мы все выкинули", - вспоминает местная жительница Назира Сагинбаева.

      Сообщается, что на фасаде общежития установлена камера наблюдения, но, как сообщили чиновники, она не работает.

      В полиции версию поджога не подтверждают.

      По данным правоохранителей, первый пожар произошел из-за технической неисправности электрощитовой в подвале, а во втором случае задымление вызвал брошенный окурок.

      Отмечается, что еще два эпизода комментировать не стали.

      Однако в городском жилищном фонде версию с поджогом не исключают.

      Когда в общежитии дадут электричество, пока неизвестно. Также стало известно, что переселять местные чиновники никого не намерены.

      Источник: КТК.

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      "Пять раз нас поджигали": частые пожары в аварийном общежитии пугают жителей Актобе

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