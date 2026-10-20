Пострадавшая в ДТП женщина застряла в собственном автомобиле в Кокшетау (видео)

В Кокшетау женщина оказалась заблокирована в собственном автомобиле. Ранее она пострадала в ДТП, столкнувшись с другим авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на автодороге Кокшетау - Атбасар, в районе дачного массива города Кокшетау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

"На место происшествия оперативно прибыли подразделения оперативно спасательного отряда МЧС.

С помощью аварийно-спасательных инструментов была проведена деблокировка двери одного из автомобилей", - сообщили спасатели.

Пострадавшая 1990 года рождения была спасена и передана бригаде скорой медицинской помощи.

"Призываем граждан соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - заявили в ведомстве.

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