Пострадавшая в ДТП женщина застряла в собственном автомобиле в Кокшетау (видео)
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В Кокшетау женщина оказалась заблокирована в собственном автомобиле. Ранее она пострадала в ДТП, столкнувшись с другим авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщает пресс-служба МЧС, на автодороге Кокшетау - Атбасар, в районе дачного массива города Кокшетау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
"На место происшествия оперативно прибыли подразделения оперативно спасательного отряда МЧС.
С помощью аварийно-спасательных инструментов была проведена деблокировка двери одного из автомобилей", - сообщили спасатели.
Пострадавшая 1990 года рождения была спасена и передана бригаде скорой медицинской помощи.
"Призываем граждан соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - заявили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2445447-postradavshaya-v-dtp-zhenshchina-zastryala-v-sobstvennom-avtomobile-v-kokshetau-video/
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