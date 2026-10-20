Горели мебель и вещи: огонь перекинулся на соседний балкон в пятиэтажке в Костанае (видео)
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В Костанае произошел пожар в многоквартирном доме, расположенном по улице Маяковского. Спасатели ликвидировали возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что огонь вспыхнул на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные выявили горение мебели и личных вещей.
"Пожар полностью ликвидирован на площади 15 кв. м. В результате возгорания частично поврежден балкон квартиры на вышерасположенном этаже", - отметили в ведомстве.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2445381-goreli-mebel-i-veshchi-pozhar-vspyhnul-v-pyatietazhke-v-kokshetau-video/
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