Горели мебель и вещи: огонь перекинулся на соседний балкон в пятиэтажке в Костанае (видео)

В Костанае произошел пожар в многоквартирном доме, расположенном по улице Маяковского. Спасатели ликвидировали возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале ведомства сообщили, что огонь вспыхнул на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные выявили горение мебели и личных вещей.

"Пожар полностью ликвидирован на площади 15 кв. м. В результате возгорания частично поврежден балкон квартиры на вышерасположенном этаже", - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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