Спасатели вынесли ребенка из горящей квартиры в Алматы (видео)
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В Алматы загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. Сотрудники МЧС эвакуировали четырех человек и спасли ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Пожар произошел в микрорайоне Орбита-2 в Бостандыкском районе. Сообщение о возгорании поступило на пульт 112, после чего на место направили подразделения МЧС.
"По прибытии установлено, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара и эвакуации людей.
Силами МЧС по лестничному маршу эвакуированы четыре человека, еще один ребенок спасен. Оперативные действия спасателей позволили не допустить дальнейшего распространения огня на соседние помещения. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что спасатели тушили пожар в многоэтажном жилом доме в Кызылординской области - была проведена эвакуация жильцов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2445321-spasateli-vynesli-rebenka-iz-goryashchey-kvartiry-v-almaty-video/
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