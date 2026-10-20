Спасатели вынесли ребенка из горящей квартиры в Алматы (видео)

В Алматы загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. Сотрудники МЧС эвакуировали четырех человек и спасли ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Пожар произошел в микрорайоне Орбита-2 в Бостандыкском районе. Сообщение о возгорании поступило на пульт 112, после чего на место направили подразделения МЧС.

"По прибытии установлено, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

Силами МЧС по лестничному маршу эвакуированы четыре человека, еще один ребенок спасен. Оперативные действия спасателей позволили не допустить дальнейшего распространения огня на соседние помещения. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что спасатели тушили пожар в многоэтажном жилом доме в Кызылординской области - была проведена эвакуация жильцов.

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