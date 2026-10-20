Массовую гибель осетровых зафиксировали на побережье Каспия в Мангистау (фото)

На побережье Каспийского моря в Мангистау обнаружили 173 туши осетровых рыб, растянувшиеся вдоль берега на 15 километров, передает Lada.kz.

На побережье Каспийского моря в Каракиянском районе Мангистауской области обнаружили более 170 туш осетровых рыб. Их нашли 20 октября во время обследования прибрежной территории от базы отдыха "Омир глэмпинг" до мыса Песчаный и далее до порта Курык. Погибшая рыба находилась на разных стадиях разложения.

Туши осетровых рыб. Фото: lada.kz

Информацию о находке передали в службу 102 Каракиянского района, Управление экологии Мангистауской области и местным исполнительным органам.

Сейчас специалисты проводят отбор биоматериалов и проб морской воды. Также принимаются меры по сбору, транспортировке и утилизации погибшей рыбы.

Причины гибели осетровых в предоставленной информации не уточняются. Установить обстоятельства произошедшего предстоит по результатам проверочных мероприятий.

Рейд был проведен сегодня в первой половине дня госинспекторами управления рыбной инспекции Мангистауской области и инспекторами службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства региона.

"Вся мертвая рыба - 173 штуки - не была сконцентрирована в одном месте, а была разбросана на площади протяженностью 15 километров, местами по три-четыре штуки, местами и более. Обнаруженные туши рыбы осетровых пород находятся в стадии естественной мумификации (полностью высохшие). В связи с этим отбор проб мягких тканей для гистологического и токсикологического анализа не представляется возможным. Таким образом, причину гибели рыбы установить не представляется возможным. При визуальном осмотре на теле рыб отсутствовали следы от рыболовных сетей, а также проколы в ротовой полости от крючковой снасти", — прокомментировали в управлении рыбной инспекции.

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