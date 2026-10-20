Детей эвакуировали из горящего дома в Уральске

Пожар в пятиэтажном жилом доме в Уральске привел к эвакуации 12 человек, включая двоих детей. Из горящей квартиры спасли женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Уральске загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина. Огонь охватил мебель и личные вещи.

"В ходе тушения сотрудники МЧС спасли женщину. Кроме того, из квартир на верхних и нижних этажах эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей. Пожар полностью ликвидирован на общей площади 10 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Усть-Каменогорске пожар в жилой многоэтажке потребовал вмешательства спасателей. С помощью автолестницы из задымленной зоны вывели 12 человек.

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