Мужчина пострадал во время пожара в пекарне в Талдыкоргане (видео)
Опубликовано:
Пожар произошел в одной из пекарен в Талдыкоргане - в результате ЧП пострадал пекарь, который получил ожоги, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как уточнили в ведомстве, на улице Желтоқсан в Талдыкоргане произошло возгорание кровли пекарни.
"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 78 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
В результате происшествия пекарь 1986 года рождения получил легкий ожог руки - пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Причина пожара устанавливается.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2444820-pekar-postradal-vo-vremya-pozhara-v-pekarne-v-taldykorgane-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах