Мужчина пострадал во время пожара в пекарне в Талдыкоргане (видео)

Пожар произошел в одной из пекарен в Талдыкоргане - в результате ЧП пострадал пекарь, который получил ожоги, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как уточнили в ведомстве, на улице Желтоқсан в Талдыкоргане произошло возгорание кровли пекарни.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 78 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

В результате происшествия пекарь 1986 года рождения получил легкий ожог руки - пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Причина пожара устанавливается.

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