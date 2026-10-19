Огонь полностью уничтожил внедорожник в Актау (видео)

В Актау внедорожник полностью охватило пламя. В автомобиле находился газовый баллон объемом 90 литров. Пожарные ликвидировали возгорание за 18 минут. Пострадавших нет, сообщает Lada.kz.

Вечером 18 октября в Актау загорелся внедорожник. Сообщение о возгорании поступило в ДЧС региона в 19:42.

Огонь полностью охватил автомобиль. Пожар удалось ликвидировать в 20:00. Пострадавших нет.

Спасатели отмечают, что в машине находился 90-литровый газовый баллон.

Пользователи в Сети переживали за пожарных, учитывая наличие газового баллона в автомобиле, и благодарили спасателей за работу.

"Я переживала за пожарных до конца видео. Их можно назвать героями мирного времени", - написала одна из комментаторов.

Ранее мы сообщали, что оборудованный ГБО автомобиль загорелся в Кокшетау - спасатели сумели спасти его от полного уничтожения огнем и предотвратить взрыв.

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