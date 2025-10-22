"Рискнули ценой своей жизни": отец и сын вытащили троих детей из горящего дома в Акмолинской области

В селе Ульги Акмолинской области пожар вспыхнул в доме многодетной семьи. Спасти троих детей из горящего дома помогли сельчане - отец и сын, передает телеканал 24KZ.

Как сообщает телеканал, в селе Ульги района Биржан Сал вспыхнул пожар в доме многодетной матери Юлии Черкасской. Внутри в этот момент находились пятеро несовершеннолетних детей, двое из которых смогли самостоятельно выбраться на улицу.

На помощь еще троим детям пришли житель села Ерлан Токсанбаев вместе с сыном Мирасом. В считанные минуты им удалось вытащить ребят из охваченного пламенем дома.

"Я сразу газовый баллон вынес и кабель отключил. Грабли были у меня в руках, я ими обесточил счетчик. И мы начали ломать дальнюю комнату. Сломали стекло, пацан вылез, говорит: "Там никого нет". Я кричу ему: "Выходи, вот они". Мы начали из окна их вытаскивать троих. Одна была на подоконнике, а двое были там дальше", - рассказал местный житель Ерлан Токсанбаев.

Через несколько минут после спасения детей в доме взорвались оставшиеся газовые баллоны. Приехавшие на место пожарные оперативно потушили огонь.

"По прибытии на место увидел, что девушка ходит и стучит по окнам, говорит, что внутри дети. Я выламываю окно, захожу домой, смотрю по комнатам, вижу, что все дети в одной комнате. Выхожу, смотрю, уже папа вытащил одну девочку и двоих передает мне", - сказал Мирас Токсанбаев.

Юлия Черкасская поблагодарила отца и сына за то, что спасли ее детей.

Пожарным удалось установить причину возгорания - огонь возник из-за короткого замыкания. Как отмечают сами спасатели, благодаря смелым действиям семьи Токсанбаевых при пожаре никто не пострадал.

"Действия очевидца Ерлана, который непосредственно спас детей, оцениваю как мужественный, храбрый, ценой своей жизни - не побоялся, рискнул спасти детей из огня. Подобные случаи встречаются очень часто, но, несмотря на это, не всегда, конечно, получается вовремя прийти на помощь. В этом случае Ерлан действовал очень мужественно", - отметил начальник отдела по ЧС района Биржан Сал Денис Шелкоплясов.

Сейчас пострадавшей семье оказывают материальную помощь и решают вопрос с приобретением жилья. Ерлана и Мираса Токсанбаевых представили к государственной награде.

Напомним, ранее в Павлодарской области мужчина спасал свою семью при пожаре, после чего был доставлен в больницу, где скончался.

А в Талдыкоргане в мае загорелся двухэтажный дом. В нем находились трое детей. Благодаря проезжающему мимо полицейскому и экстренным службам никто из детей не пострадал.

