Пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Алматы
Пожар произошел в Алматы - в Ауэзовском районе мегаполиса горит балкон 9-этажного жилого года, на месте работают спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По информации МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание балкона 9-этажного жилого дома, расположенного в Ауэзовском районе.
Силами МЧС пожар локализован в 15:54. По уточненным данным, возгорание балкона произошло в микрорайоне Аксай.
Тушение возгорания осложнялось заставленными частными автомобилями и узкими проездами путями, отмечает ведомство.
В 16:09 пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Добавим, также сегодня в Астане в районе Нура по проспекту Кабанбай батыра произошло загорание внутренней обшивки парильного помещения, более 200 человек вышли на улицу.
До этого в Астане загорелась пятиэтажная гостиница по проспекту Республики. Сообщается, что огнеборцы спасли около 60 человек во время пожара.
