Пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Алматы

Пожар произошел в Алматы - в Ауэзовском районе мегаполиса горит балкон 9-этажного жилого года, на месте работают спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание балкона 9-этажного жилого дома, расположенного в Ауэзовском районе.

Силами МЧС пожар локализован в 15:54. По уточненным данным, возгорание балкона произошло в микрорайоне Аксай.

Тушение возгорания осложнялось заставленными частными автомобилями и узкими проездами путями, отмечает ведомство.

В 16:09 пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Добавим, также сегодня в Астане в районе Нура по проспекту Кабанбай батыра произошло загорание внутренней обшивки парильного помещения, более 200 человек вышли на улицу.

До этого в Астане загорелась пятиэтажная гостиница по проспекту Республики. Сообщается, что огнеборцы спасли около 60 человек во время пожара.

