Более 200 человек вышли на улицу из-за пожара в Астане
Опубликовано:
В районе Нура по проспекту Кабанбай батыра произошло загорание внутренней обшивки парильного помещения, более 200 человек вышли на улицу. Пожар ликвидирован, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в МЧС РК, в Астане в районе Нура по проспекту Кабанбай батыра произошло загорание внутренней обшивки парильного помещения. До прибытия пожарных расчетов самостоятельно вышли на улицу 237 человек.
Уже в 13:01 пожар был полностью ликвидирован.
Напомним, ранее в Астане загорелась пятиэтажная гостиница по проспекту Республики. Сообщается, что огнеборцы спасли около 60 человек во время пожара.
Днем позже банный комплекс горел в Щучинске. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2299143-bolee-200-chelovek-vyshli-na-ulicu-iz-za-pozhara-v-astane/
