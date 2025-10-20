Более 200 человек вышли на улицу из-за пожара в Астане

В районе Нура по проспекту Кабанбай батыра произошло загорание внутренней обшивки парильного помещения, более 200 человек вышли на улицу. Пожар ликвидирован, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в МЧС РК, в Астане в районе Нура по проспекту Кабанбай батыра произошло загорание внутренней обшивки парильного помещения. До прибытия пожарных расчетов самостоятельно вышли на улицу 237 человек.

Уже в 13:01 пожар был полностью ликвидирован.

Напомним, ранее в Астане загорелась пятиэтажная гостиница по проспекту Республики. Сообщается, что огнеборцы спасли около 60 человек во время пожара.

Днем позже банный комплекс горел в Щучинске. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.