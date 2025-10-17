Банный комплекс горел в Щучинске

Пожар в банном комплексе разгорелся в Щучинске - подробности озвучили в МЧС Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили спасатели, сегодня в Щучинске произошло возгорание потолочного перекрытия в банном комплексе. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

"Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных возгорание было быстро ликвидировано, распространение огня предотвращено. Пострадавших нет", - передает NUR.KZ.

