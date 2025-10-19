ЧП в здании суда Астаны: женщина на инвалидной коляске рухнула на землю из-за обрыва троса при подъеме

В здании суда в Астане произошло ЧП: женщина на инвалидной коляске рухнула на землю из-за того, что трос подъемника не выдержал и оборвался, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

В Telegram-канале "Патриот" было опубликовано видео с информацией о том, что на крыльце межрайонного суда по гражданским делам города Астаны произошло ЧП. Сообщается, что конструкция подъемника сорвалась с креплений, когда женщина на коляске поднималась на подъемнике в холл суда.

Что произошло

"Женщина выпала из инвалидной коляски и рухнула на бетонный пол, а перед этим ударилась лицом об бетонное ограждение. На лице - огромная гематома. Поломка произошла стремительно, за считанные секунды - ее помощник не успел удержать женщину. На место вызвали "Скорую помощь".

Когда-то она работала в Фонде национального благосостояния "Самрук" и на работе получила травму - перелом позвоночника. Часть расходов на восстановление оплатил работодатель. Получение остальной части финансов инвалид первой группы пытается добиться через суд. Женщина приехала на процесс, чтобы быть услышанной в зале суда. Но в храме Фемиды ей буквально, физически подорвали здоровье еще сильнее", - сказано в публикации.

Позиция суда

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу столичного суда. Там подтвердили, что ЧП произошло в здании Межрайонного гражданского суда Астаны.

"Во время подъема произошел обрыв троса, в результате чего женщина, прибывшая на судебное заседание, упала с высоты около 70-80 см. Судебные приставы незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали пострадавшей первую медицинскую помощь. Женщина доставлена в больницу, находится в сознании.

На место прибыли представители обслуживающей компании ТОО "Капитал Лифт". По предварительным данным, причиной происшествия стал обрыв троса. Для установления точных обстоятельств проводится проверка с участием дознавателя Есильского района", - рассказали в суде.

Также отмечается, что о ситуации сразу же сообщили в полицию. В суде добавили, что ситуация находится на контроле.

В начале октября в Сети появилось сообщение семьи о том, что в Центре соцуслуг Актау якобы избили инвалида. Руководство Центра прокомментировало ситуацию, а в полиции сообщили о начале расследования.

В июне этого года в Актобе на инвалида без законных оснований надели наручники и увезли в полицию, а суд незаконно оштрафовал его на 129 тыс. тенге за сопротивление и мелкое хулиганство.

