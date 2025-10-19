ЧП в здании суда Астаны: женщина на инвалидной коляске рухнула на землю из-за обрыва троса при подъеме

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      ЧП в здании суда Астаны: женщина на инвалидной коляске рухнула на землю из-за обрыва троса при подъеме

      Опубликовано:

      Женщина плачет после падения пандуса
      Женщина плачет после падения пандуса. Кадр из видео: t.me/patriot_patriot/8084

      В здании суда в Астане произошло ЧП: женщина на инвалидной коляске рухнула на землю из-за того, что трос подъемника не выдержал и оборвался, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

      В Telegram-канале "Патриот" было опубликовано видео с информацией о том, что на крыльце межрайонного суда по гражданским делам города Астаны произошло ЧП. Сообщается, что конструкция подъемника сорвалась с креплений, когда женщина на коляске поднималась на подъемнике в холл суда.

      Что произошло

      "Женщина выпала из инвалидной коляски и рухнула на бетонный пол, а перед этим ударилась лицом об бетонное ограждение. На лице - огромная гематома. Поломка произошла стремительно, за считанные секунды - ее помощник не успел удержать женщину. На место вызвали "Скорую помощь".

      Когда-то она работала в Фонде национального благосостояния "Самрук" и на работе получила травму - перелом позвоночника. Часть расходов на восстановление оплатил работодатель. Получение остальной части финансов инвалид первой группы пытается добиться через суд. Женщина приехала на процесс, чтобы быть услышанной в зале суда. Но в храме Фемиды ей буквально, физически подорвали здоровье еще сильнее", - сказано в публикации.

      Позиция суда

      Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу столичного суда. Там подтвердили, что ЧП произошло в здании Межрайонного гражданского суда Астаны.

      "Во время подъема произошел обрыв троса, в результате чего женщина, прибывшая на судебное заседание, упала с высоты около 70-80 см. Судебные приставы незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали пострадавшей первую медицинскую помощь. Женщина доставлена в больницу, находится в сознании.

      На место прибыли представители обслуживающей компании ТОО "Капитал Лифт". По предварительным данным, причиной происшествия стал обрыв троса. Для установления точных обстоятельств проводится проверка с участием дознавателя Есильского района", - рассказали в суде.

      Также отмечается, что о ситуации сразу же сообщили в полицию. В суде добавили, что ситуация находится на контроле.

      В начале октября в Сети появилось сообщение семьи о том, что в Центре соцуслуг Актау якобы избили инвалида. Руководство Центра прокомментировало ситуацию, а в полиции сообщили о начале расследования.

      В июне этого года в Актобе на инвалида без законных оснований надели наручники и увезли в полицию, а суд незаконно оштрафовал его на 129 тыс. тенге за сопротивление и мелкое хулиганство.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.