Строящаяся гостиница загорелась в Алматы (видео)

Строящаяся гостиница загорелась в микрорайоне Коктем-3 в Алматы. Как сообщили в ДЧС города, пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ДЧС, 20 марта в 11:36 силы и средства ДЧС города были направлены по адресу микрорайон Коктем-3, дом 22.

"По прибытии через 5 минут установлено, что на втором этаже строящегося здания загорелся строительный мусор. В 11:55 пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что по адресу располагается строящаяся гостиница.