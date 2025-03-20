Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Строящаяся гостиница загорелась в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар тушат в строящемся здании
Пожар тушат в строящемся здании. Фото: ДЧС Алматы

Строящаяся гостиница загорелась в микрорайоне Коктем-3 в Алматы. Как сообщили в ДЧС города, пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ДЧС, 20 марта в 11:36 силы и средства ДЧС города были направлены по адресу микрорайон Коктем-3, дом 22.

"По прибытии через 5 минут установлено, что на втором этаже строящегося здания загорелся строительный мусор. В 11:55 пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что по адресу располагается строящаяся гостиница.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2229656-stroyashchayasya-gostinica-zagorelas-v-almaty-video/