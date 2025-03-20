Строящаяся гостиница загорелась в Алматы (видео)
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Строящаяся гостиница загорелась в микрорайоне Коктем-3 в Алматы. Как сообщили в ДЧС города, пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет, передает NUR.KZ.
Как сообщили в ДЧС, 20 марта в 11:36 силы и средства ДЧС города были направлены по адресу микрорайон Коктем-3, дом 22.
"По прибытии через 5 минут установлено, что на втором этаже строящегося здания загорелся строительный мусор. В 11:55 пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.
Отмечается, что по адресу располагается строящаяся гостиница.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2229656-stroyashchayasya-gostinica-zagorelas-v-almaty-video/