Пожар вспыхнул в многоэтажке в Алматы: тушением руководит глава ДЧС

В Алматы в воскресенье, 12 октября, в десятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар - загорелись электрокабели. Спасатели работали по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ЧП произошло в Ауэзовском районе по улице Толе би. По информации спасателей, в шахтной кабельной камере 10-этажного жилого дома произошло загорание электрокабелей.

Отмечается, что огнеборцы работали по повышенному рангу.

"Пожар сопровождается сильным задымлением. Для тушения возгорания осуществлена подача пены", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

На месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Тушением пожара руководил временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов.

В 20:13 пожар удалось полностью ликвидировать.

Напомним, сегодня в Алматы горел также магазин, огонь перекинулся на жилой дом. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.