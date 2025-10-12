Магазин загорелся в Алматы: огонь перекинулся на жилой дом
В воскресенье, 12 октября, в Алматы случился крупный пожар - загорелся магазин, огонь перекинулся на частный дом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщили в министерстве, огонь охватил одноэтажный отдельно стоящий магазин с переходом огня на рядом расположенный частный жилой дом.
"В результате оперативных и скоординированных действий огнеборцев пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
