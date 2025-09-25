Семь монахов погибли в Шри-Ланке при падении кабины на канатной дороге
Семь буддийских монахов погибли и несколько человек получили ранения при падении кабины канатной дороги в Шри-Ланке. Среди погибших есть граждане других государств.
По данным Daily Mirror, в Шри-Ланке произошла авария железнодорожного трамвая, в результате чего погибли монахи местного монастыря. Сообщается, что всего погибли семь человек.
"Инцидент произошел, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте. Двое монахов отделались легкими травмами, выпрыгнув из трамвая, в то время как четверо других остаются в больнице с тяжелыми травмами.
По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами Румынии, России и Индии", - сказано в публикации.
По версии властей, несчастный случай произошел из-за обрыва троса на тележке, перевозившей монахов на вершину горы. Полиция Пансиягамы продолжает расследование инцидента.
РБК приводит данные местного издания Mathrubhumi. Информация о том, что кабина сорвалась с канатной дороги, подтвердилась.
Сообщается, что инцидент произошел в одном из крупнейших центров практики медитации в мире, он расположен в лесном массиве.
Монахи передвигались по канатной дороге в "небольшой импровизированной" кабине. В итоге трос оборвался, и вагон с людьми рухнул вниз, покатился по склону, после чего врезался в дерево.
