Рынок едва не сгорел ночью в Алматы

В ночь на 25 сентября в Алатауском районе Алматы случился пожар - на территории рынка загорелся киоск быстрого питания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар случился в микрорайоне Северное кольцо. Сначала загорелся киоск быстрого питания, а после огонь перешел на металлический контейнер.

"По прибытии первых подразделений МЧС было установлено, что огнем охвачен одноэтажный киоск, и имелась угроза распространения на соседние постройки", - рассказали в МЧС.

Однако пожарные не допустили распространение огня - пожар был оперативно потушен, общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

Отмечается, что в ходе тушения были вынесены 2 газовых баллона.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, на прошлой неделе под Алматы произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Потушить его удалось лишь спустя неделю.

До этого пожар произошел возле телебашни "Коктобе" в Алматы - загорелась хозпостройка на территории частного дома.

