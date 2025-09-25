Рынок едва не сгорел ночью в Алматы
В ночь на 25 сентября в Алатауском районе Алматы случился пожар - на территории рынка загорелся киоск быстрого питания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар случился в микрорайоне Северное кольцо. Сначала загорелся киоск быстрого питания, а после огонь перешел на металлический контейнер.
"По прибытии первых подразделений МЧС было установлено, что огнем охвачен одноэтажный киоск, и имелась угроза распространения на соседние постройки", - рассказали в МЧС.
Однако пожарные не допустили распространение огня - пожар был оперативно потушен, общая площадь возгорания составила 50 кв. м.
Отмечается, что в ходе тушения были вынесены 2 газовых баллона.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, на прошлой неделе под Алматы произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Потушить его удалось лишь спустя неделю.
До этого пожар произошел возле телебашни "Коктобе" в Алматы - загорелась хозпостройка на территории частного дома.
