Плавильщики пострадали на заводе в Аксу: стали известны подробности
Опубликовано:
Во время выброса в плавильном цеху на заводе ферросплавов в Аксу пострадали три человека - один получил серьезные травмы, передает сайт телеканала КТК.
По словам очевидцев, сначала пошел дым, послышались хлопки, а после пламя хлынуло на людей. Те, кто был ближе к плавильной печи, получили травмы - их оказалось трое.
Больше всех пострадал 35-летний плавильщик. Он получил сильнейшие термические ожоги, почти 50% тела, и сейчас в реанимации.
Еще один пострадавший также попал в больницу, а третий был отправлен на амбулаторное лечение.
На месте ЧП побывала спецкомиссия и полиция, они выясняют обстоятельства.
"По предварительным данным, в плавильном цеху завода в городе Аксу произошёл выброс шахтовых материалов из печи. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда", - заявила официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова.
Источник: КТК.
Напомним, ЧП произошло на Аксуском ферросплавном заводе - трое рабочих получили термические ожоги. Один из пострадавших находится в реанимации. Об этом сегодня заявили в пресс-службе компании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2282142-plavilshchiki-postradali-na-zavode-v-aksu-stali-izvestny-podrobnosti/
