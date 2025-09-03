Плавильщики пострадали на заводе в Аксу: стали известны подробности

Во время выброса в плавильном цеху на заводе ферросплавов в Аксу пострадали три человека - один получил серьезные травмы, передает сайт телеканала КТК.

По словам очевидцев, сначала пошел дым, послышались хлопки, а после пламя хлынуло на людей. Те, кто был ближе к плавильной печи, получили травмы - их оказалось трое.

Больше всех пострадал 35-летний плавильщик. Он получил сильнейшие термические ожоги, почти 50% тела, и сейчас в реанимации.

Еще один пострадавший также попал в больницу, а третий был отправлен на амбулаторное лечение.

На месте ЧП побывала спецкомиссия и полиция, они выясняют обстоятельства.

"По предварительным данным, в плавильном цеху завода в городе Аксу произошёл выброс шахтовых материалов из печи. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда", - заявила официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова.

Источник: КТК.

Напомним, ЧП произошло на Аксуском ферросплавном заводе - трое рабочих получили термические ожоги. Один из пострадавших находится в реанимации. Об этом сегодня заявили в пресс-службе компании.

