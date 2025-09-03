Один в реанимации: трое рабочих получили термические ожоги на заводе в Аксу

ЧП произошло на Аксуском ферросплавном заводе - трое рабочих получили термические ожоги. Один из пострадавших находится в реанимации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"На Аксуском заводе ферросплавов при проведении работ трое сотрудников получили термические ожоги. Пострадавшие доставлены в Аксускую центральную больницу", - сообщили в компании.

Один из них находится в реанимационном отделении, второй - на стационарном лечении, третий получает лечение амбулаторно.

"О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Компания оказывает сотрудникам необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, похожий случай произошел не так давно в ВКО. Электромонтер получил тяжелые травмы во время работы. Работодатель оплатит ему лечение и 3 млн тенге компенсации за моральный вред.

Работая электромонтером 4 разряда, мужчина получил термические ожоги I-III степени, охватившие до 20% поверхности тела. Пострадавшего госпитализировали. Он проходил длительное лечение и перенес операцию по пересадке кожи.

До этого в Актюбинской области работодателя обязали выплатить компенсацию материального ущерба в 4,4 млн тенге и морального вреда на сумму 20 млн тенге за смерть двух работников в результате ДТП. Акт специального расследования группового несчастного случая установил, что несчастный случай связан с производством.

