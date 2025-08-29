Пассажир пытался причинить себе вред: в полиции озвучили подробности ЧП в аэропорту Алматы

Пассажир попытался причинить себе физический вред в туалетной комнате в аэропорту Алматы - в полиции рассказали подробности случившегося, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службе ДП на транспорте.

Произошедшее сегодня в терминале внутренних рейсов прокомментировал заместитель начальника ЛОП в аэропорту Алматы Омирхан Садыров.

По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что пассажир рейса "Алматы–Астана" благополучно прибыл в аэропорт, прошёл регистрацию и досмотр, после чего ожидал посадку. По неизвестным причинам последний не прошел на борт самолета и в течение четырех часов находился в зале ожидания, в том числе в кафе. Затем неожиданно зашел в санитарное помещение и совершил действия, повлекшие получение телесных повреждений", - заявил Садыров.

Он также отметил, что работники медслужбы воздушной гавани оказали мужчине первую помощь, после чего пассажир был доставлен в городскую клиническую больницу.

Напомним, сегодня в Сети появилась информация о новом ЧП в аэропорту Алматы - пассажир попытался причинить себе вред в туалете.

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили данную информацию, а также озвучили подробности.

