35-летняя казахстанка скончалась после участия в ночном полумарафоне "Огни Кокшетау"

В Кокшетау после участия в ночном полумарафоне умерла 35-летняя женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области. Она умерла, так и не выйдя из комы.

Сетевое издание Koshetautoday сообщило, что в Кокшетау после участия в ночном массовом забеге умерла женщина.

"На дистанции 5 км 35-летней участнице внезапно стало плохо. Медицинские работники оперативно оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Однако женщина скончалась, не выходя из комы.

По имеющейся информации, участница находилась в хорошей спортивной форме и ранее не жаловалась на проблемы со здоровьем. Причины ее смерти пока устанавливаются", - сообщили изданию в управлении физической культуры и спорта Акмолинской области.

Информацию подтвердили в Департаменте полиции Акмолинской области.

"24 августа в медицинском учреждении скончалась 35-летняя женщина, доставленная туда после участия в забеге, проходившем 23 августа в Кокшетау. По данному факту полицией зарегистрировано уголовное дело, ведется следствие", - заявили в ДП.

По информации управления физической культуры области, вчера состоялся ночной полумарафон "Огни Кокшетау", участники преодолевали дистанцию в 21, 10 и 5 км.

Напомним, в апреле этого года во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади.

В 2023 году подобная трагедия произошла в Астане: во время велогонки Tour of Uly Dala скончался мужчина. У него не выдержало сердце.

В том же году в начале мая в Алматинской области участник марафона умер за несколько метров до финиша. У мужчины также остановилось сердце.

