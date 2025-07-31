Ресторан загорелся в Наурызбайском районе Алматы

Минувшей ночью в Алматы загорелся один из ресторанов, расположенных в Наурызбайском районе города. Спасатели работали по повышенному рангу опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации МЧС, в Алматы произошло возгорание ресторана, расположенного по улице Бегайыл в микрорайоне Карагайлы Наурызбайского района.

"На месте происшествия был создан штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение были поданы несколько водяных стволов. На месте спасатели работали по повышенному рангу", - рассказали в МЧС.

Площадь пожара составила 625 квадратных метров. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

В начале этого месяца в Астане в районе Есиль произошло возгорание в одном из ресторанов. Пожарные работали по повышенному рангу.

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