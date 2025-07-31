Ресторан загорелся в Наурызбайском районе Алматы
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Минувшей ночью в Алматы загорелся один из ресторанов, расположенных в Наурызбайском районе города. Спасатели работали по повышенному рангу опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По информации МЧС, в Алматы произошло возгорание ресторана, расположенного по улице Бегайыл в микрорайоне Карагайлы Наурызбайского района.
"На месте происшествия был создан штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение были поданы несколько водяных стволов. На месте спасатели работали по повышенному рангу", - рассказали в МЧС.
Площадь пожара составила 625 квадратных метров. Пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
В начале этого месяца в Астане в районе Есиль произошло возгорание в одном из ресторанов. Пожарные работали по повышенному рангу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2270649-restoran-zagorelsya-v-nauryzbayskom-rayone-almaty/
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