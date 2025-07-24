Торговый центр горит в Кентау: спасатели работают по повышенному рангу
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В городе Кентау в Туркестанской области в эти минуты горит кровля торгового центра. О пострадавших не сообщается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"В эти минуты огнеборцы Туркестанской области тушат возгорание кровли трехэтажного торгового центра расположенного в городе Кентау, по улице Аль-Фараби. На месте спасатели работают по повышенному рангу. Информация о пострадавших на 112 не поступала", - отмечается в сообщении ведомства.
На месте пожара создан штаб пожаротушения. В тушении задействовано 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
Спустя 30 минут в ведомстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2268660-torgovyy-centr-gorit-v-kentau-spasateli-rabotayut-po-povyshennomu-rangu/
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