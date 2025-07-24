Пассажирский самолет потерпел крушение в России: на борту находились 49 человек

В Амурской области Российской Федерации потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 49 человек. На данный момент уже обнаружены обломки самолета.

Информацию о том, что в России перестал выходить на связь пассажирский самолет, опубликовал Telegram-канал Mash.

"На борту самолета Ан-24, пропавшего во время рейса в Амурской области, находятся 49 человек. Среди них - 38 взрослых пассажиров, пять детей и шесть членов экипажа", - сообщило издание.

Позже информацию об инциденте подтвердил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В Амурской области Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет поиски самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара". Воздушное судно совершало рейс из Благовещенска в Тынду", - сообщил Кореняко.

Вскоре в МЧС России сообщили, что обнаружен горящий фюзеляж самолета.

"Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета. Спасатели следуют к месту происшествия", - сказано в сообщении.

По данным издания РИА Новости, самолет Ан-24 был обнаружен на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности. Выживших, предварительно, нет. Губернатор Амурской области подтвердил, что на борту самолета было 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.

Как стало известно ТАСС, уже имеется предварительная версия причины крушения самолета. Оперативные службы назвали таковой ошибку экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.