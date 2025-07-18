Тела находят в авто и подвалах: проливные дожди и наводнения обрушились на Южную Корею (фото, и видео)
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Проливные дожди привели к сильным наводнениям в нескольких регионах Южной Кореи, погибших находят в затопленных автомобилях и подвалах. Опасность повторений все еще высока.
По данным агентства "Ренхап", в Южной Корее более 1300 человек эвакуированы из-за проливных дождей, обрушившихся на центральные и южные регионы страны. Кроме того, на данный момент известно, как минимум четыре человека погибли и двое получили ранения в результате проливных дождей.
В связи с растущим ущербом, вызванным продолжающимися проливными дождями, правительство повысило уровень опасности до самого высокого. В стране мобилизованы все министерства и ведомства для полномасштабного реагирования на стихийные бедствия.
Отмечается, что это первый случай введения протокола ЧС с момента обрушения тайфуна "Ханун" на страну в августе 2023 года.
Одним из погибших оказался мужчина, на автомобиль которого прямо во время движения обрушилась стена. Другого мужчину нашли в затопленном автомобиле на дороге, но он скончался в больнице.
Позже пожарные обнаружили неподалеку тело другого пожилого мужчины. Еще один пенсионер был найден мертвым в подвале своего дома. Власти полагают, что он пытался слить воду во время проливных дождей.
По данным ТАСС, во многих районах объявлена частичная эвакуация, подтоплены автомобильные и железные дороги, не функционирует общественный транспорт.
Центральный штаб по предотвращению и ликвидации последствий ЧС предупреждает о сохранении опасности и призывает граждан к осторожности, поскольку сильные дожди в ближайшие дни ожидаются практически на всей территории Корейского полуострова.
Напомним, два года назад в Южной Корее по меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями и штормовой погодой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2266569-tela-nahodyat-v-avto-i-podvalah-prolivnye-dozhdi-i-navodneniya-obrushilis-na-yuzhnuyu-koreyu-foto-i-video/
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