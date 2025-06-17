Вулкан выбросил гигантское облако пепла в Индонезии: объявлен максимальный уровень опасности

В Индонезии произошло извержение вулкана, после чего специалисты объявили в стране максимальный уровень опасности, расширена зона эвакуации.

По данным Washington Post, вулкан, получивший название Левотоби Лаки-лаки, извергся сегодня на юге центральной Индонезии. Он выбросил в воздух огромные столбы горячего пепла.

Отмечается, что власти повысили уровень опасности извержения до самого высокого уровня и расширили опасную зону до 8 километров от кратера.

Геологическое агентство Индонезии сообщило в своем заявлении, что зафиксировало выброс вулканом 10 тыс. метров густых серых облаков пепла.

Наблюдается высокая активность: вместо 8-10 выбросов зафиксированы 50 за два часа.

"Посетителям и туристам нельзя приближаться к вулкану на радиус восемь километров от центра извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки. Нужно сохранять спокойствие и следовать указаниям местного правительства", - сказано в сообщении.

В начале этого месяца в Италии произошло мощное извержение вулкана Этна, самого высокого и активного вулкана в Европе. В Сети появились кадры бегства туристов с вулкана.

Напомним, в апреле прошлого года мощное извержение вулкана Руанг произошло в Индонезии. Власти страны тогда также повысили уровень тревоги до самого высокого.