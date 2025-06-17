Вулкан выбросил гигантское облако пепла в Индонезии: объявлен максимальный уровень опасности
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В Индонезии произошло извержение вулкана, после чего специалисты объявили в стране максимальный уровень опасности, расширена зона эвакуации.
По данным Washington Post, вулкан, получивший название Левотоби Лаки-лаки, извергся сегодня на юге центральной Индонезии. Он выбросил в воздух огромные столбы горячего пепла.
Отмечается, что власти повысили уровень опасности извержения до самого высокого уровня и расширили опасную зону до 8 километров от кратера.
Геологическое агентство Индонезии сообщило в своем заявлении, что зафиксировало выброс вулканом 10 тыс. метров густых серых облаков пепла.
Наблюдается высокая активность: вместо 8-10 выбросов зафиксированы 50 за два часа.
"Посетителям и туристам нельзя приближаться к вулкану на радиус восемь километров от центра извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки. Нужно сохранять спокойствие и следовать указаниям местного правительства", - сказано в сообщении.
В начале этого месяца в Италии произошло мощное извержение вулкана Этна, самого высокого и активного вулкана в Европе. В Сети появились кадры бегства туристов с вулкана.
Напомним, в апреле прошлого года мощное извержение вулкана Руанг произошло в Индонезии. Власти страны тогда также повысили уровень тревоги до самого высокого.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2256492-vulkan-vybrosil-gigantskoe-oblako-pepla-v-indonezii-obyavlen-maksimalnyy-uroven-opasnosti/
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