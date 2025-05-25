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Семейная пара с детьми пострадали в загоревшемся такси в Павлодаре

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Горит авто в Павлодаре
Горит авто в Павлодаре. Кадр из видео: t.me/kerekpv

В Павлодаре накануне вечером загорелось такси, есть пострадавшие, среди которых - семейная пара и дети, передает региональное издание Pavlodarnews.kz.

По данным издания, автомобиль воспламенился по улице Олжабай батыра 24 мая в 21:37. Огонь потушили пожарные, они не допустили взрыва.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, в такси находилось пять человек - водитель и пара с детьми. Им всем оказали помощь. У водителя, женщины и детей диагностировали ожоги, пострадавших госпитализировали в больницу. 

По данным пресс-службы первой городской больницы, пассажирка 1992 года рождения получила термический ожог тела третьей степени. Она находится в реанимации. У водителя 1991 года рождения подтвердили ожог кисти I-II степени, он будет лечиться амбулаторно. 

Сообщается, что в травматологическом отделении детской областной больницы медики следят за состоянием девятилетней и двухлетней девочек. Первой пламя задело лицо, кисти, правую голень. Площадь поражения достигает семи процентов. Состояние девочки стабильное. У её младшей сестры площадь термического поражения выше – 18%. Она также получила ожог лица, обеих кистей, поясничной области I-II степени.

Ранее в МЧС рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

  • Не паникуйте;
  • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • Позвоните по номеру “112”;
  • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
  • Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2248662-deti-i-vzroslye-postradali-v-zagorevshemsya-taksi-v-pavlodare/