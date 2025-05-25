Семейная пара с детьми пострадали в загоревшемся такси в Павлодаре
Опубликовано:
В Павлодаре накануне вечером загорелось такси, есть пострадавшие, среди которых - семейная пара и дети, передает региональное издание Pavlodarnews.kz.
По данным издания, автомобиль воспламенился по улице Олжабай батыра 24 мая в 21:37. Огонь потушили пожарные, они не допустили взрыва.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, в такси находилось пять человек - водитель и пара с детьми. Им всем оказали помощь. У водителя, женщины и детей диагностировали ожоги, пострадавших госпитализировали в больницу.
По данным пресс-службы первой городской больницы, пассажирка 1992 года рождения получила термический ожог тела третьей степени. Она находится в реанимации. У водителя 1991 года рождения подтвердили ожог кисти I-II степени, он будет лечиться амбулаторно.
Сообщается, что в травматологическом отделении детской областной больницы медики следят за состоянием девятилетней и двухлетней девочек. Первой пламя задело лицо, кисти, правую голень. Площадь поражения достигает семи процентов. Состояние девочки стабильное. У её младшей сестры площадь термического поражения выше – 18%. Она также получила ожог лица, обеих кистей, поясничной области I-II степени.
Ранее в МЧС рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения?
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2248662-deti-i-vzroslye-postradali-v-zagorevshemsya-taksi-v-pavlodare/