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Угроза цунами объявлена в Чили после мощного землетрясения магнитудой 7,5

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Землетрясение в Чили
Землетрясение в Чили. Схема: x.com/OurEarthAffairs

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Южной Америке, у берегов Чили и Аргентины. Власти Чили объявили об угрозе цунами и начали эвакуацию жителей, передает NUR.KZ.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло у берегов Чили, магнитуда составила 7,4, глубина - 10 км.

По данным издания The Sun, магнитуда землетрясения составила 7,5. Чилийская национальная служба по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий заявила, что прибрежная зона региона Магальянес на юге Чили будет эвакуирована из-за риска цунами.

"Масштабное предупреждение было сделано после сильного землетрясения в Пуэрто-Уильямсе у побережья Чили и Аргентины", - пишет издание.

Кроме того, в стране начали оценивать воздействие на людей и ущерб, нанесенный инфраструктуре и основным службам.

Между тем, в соцсетях публикуют видео из Чили, где жители покидают свои дома под звуки серены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2241531-ugroza-cunami-obyavlena-v-chili-posle-moshchnogo-zemletryaseniya-magnitudoy-7-4/