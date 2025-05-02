Угроза цунами объявлена в Чили после мощного землетрясения магнитудой 7,5

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Южной Америке, у берегов Чили и Аргентины. Власти Чили объявили об угрозе цунами и начали эвакуацию жителей, передает NUR.KZ.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло у берегов Чили, магнитуда составила 7,4, глубина - 10 км.

По данным издания The Sun, магнитуда землетрясения составила 7,5. Чилийская национальная служба по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий заявила, что прибрежная зона региона Магальянес на юге Чили будет эвакуирована из-за риска цунами.

"Масштабное предупреждение было сделано после сильного землетрясения в Пуэрто-Уильямсе у побережья Чили и Аргентины", - пишет издание.

Кроме того, в стране начали оценивать воздействие на людей и ущерб, нанесенный инфраструктуре и основным службам.

Между тем, в соцсетях публикуют видео из Чили, где жители покидают свои дома под звуки серены.