Пожар произошел в районе центрального парка в Алматы

В Алматы сегодня горели три помещения по приготовлению быстрого питания. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 2 апреля в 14:52 пожарные ликвидировали возгорание в Медеуском районе по улице Гоголя, 1.

"Загорелись три помещения по приготовлению быстрого питания на общей площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Алматы сегодня утром случился пожар в шестиэтажном административном здании. На место ЧП прибыл глава департамента по ЧС Нурлан Атыгаев. Возгорание произошло в административном здании по улице Новгородская в Жетысуском районе. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.