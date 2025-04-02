Пожар произошел в районе центрального парка в Алматы
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В Алматы сегодня горели три помещения по приготовлению быстрого питания. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 2 апреля в 14:52 пожарные ликвидировали возгорание в Медеуском районе по улице Гоголя, 1.
"Загорелись три помещения по приготовлению быстрого питания на общей площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В Алматы сегодня утром случился пожар в шестиэтажном административном здании. На место ЧП прибыл глава департамента по ЧС Нурлан Атыгаев. Возгорание произошло в административном здании по улице Новгородская в Жетысуском районе. Пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2232512-pozhar-proizoshel-v-rayone-centralnogo-parka-v-almaty/