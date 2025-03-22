Лавина сошла на дорогу в Алматинской области

Сход снежной лавины произошел в Енбекшиказахском районе Алматинской области - снежная масса перекрыла участок дороги областного значения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как уточнили в ведомстве, 22 марта 2025 года в 16:25 в Енбекшиказахском районе на 13,1 км и 13,2 км автодороги областного значения "г. Есик – оз. Есик" произошел самопроизвольный сход снежной лавины в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и значительным запасом снега на склонах гор.

Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу на участке вне населенного пункта.

Жертв и разрушений нет.

Расчистка дороги не требуется, проезд открыт. На месте происшествия работали сотрудники ГУ "Казселезащита" (1 человек и 1 единица техники) и ДЧС (1 сотрудник и 1 единица техники).

Что делать при сходе лавины?

МЧС РК предупреждает: чтобы избежать гибели и не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин.

Если было объявлено предупреждение об угрозе лавин, от походов в горы желательно воздержаться. Если предупреждения не было, то, прежде чем отправиться в путь, необходимо знать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться по маркированным тропам, а также разузнать как можно больше о местности, где есть риск схода лавин, максимально избегать опасных склонов (это простое правило поведения, как отмечают в МЧС, вполне способно спасти жизнь).

Если перед выходом в горы были зафиксированы обильные снегопады, поход лучше на 2-3 дня отложить, а в случае отсутствия лавин – дождаться, пока он осядет. Также очень важно не ходить в горы одному или вдвоем – желательно держаться группой, это всегда обеспечит страховку при ЧП. Например, если участники группы будут связаны лавинной лентой, это даст возможность обнаружить засыпанного снегом спутника.

Перед тем как выйти в горы, желательно захватить с собой лавинный приемопередатчик, который даст возможность отыскать оказавшегося в лавине человека.

Очень важно не забыть захватить с собой мобильный телефон (он, как отмечают в МЧС, уже спас жизнь не одному человеку). Не будет лишним взять специальные лавинные рюкзаки, в которых предусмотрена система надувных подушек, дающих возможность "всплыть" оказавшемуся в лавине человеку.

В горах нужно передвигаться лишь по дорогам и проложенным тропам долин и по гребням гор, при этом очень важно помнить, что нельзя выходить на крутые заснеженные склоны, пересекать их поперек или передвигаться зигзагом.

Если лавина сорвалась высоко и есть время что-нибудь предпринять, очень важно вспомнить одно из основных правил поведения, когда на тебя несется лавина: уходить с пути несущегося потока в безопасное место нужно двигаясь не вниз, а по горизонтали. Также можно спрятаться за выступом, желательно в пещере, взобраться на возвышение, устойчивый камень или крепкое дерево.

Если так получилось, что от лавины уйти не получилось, одно из правил поведения гласит, что нужно сразу освободиться от всех вещей, которые будут затягивать в несущийся поток и сковывать движения: от рюкзака, лыж, палок, ледоруба. Необходимо сразу начать резко пробираться к краю потока, делая все возможное, чтобы остаться наверху, а если есть возможность – зацепиться за дерево, камень, куст.