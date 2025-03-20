Загорелся склад с автомаслом: крупный пожар сняли на видео под Алматы

В четверг, 20 марта, в поселке Боралдай Алматинской области случился крупный пожар - загорелся склад на территории промышленной зоны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщили в департаменте, в загоревшемся складе хранились пищевая продукция и автомасла.

Общая площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.

"Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на всю площадь складского помещения и рядом стоящего 3-этажного административного здания", - рассказали в ведомстве.

Пожар был локализован в 17:17. Жертв и пострадавших нет.

Для выяснения причины пожара на место направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС региона.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.