Загорелся склад с автомаслом: крупный пожар сняли на видео под Алматы
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В четверг, 20 марта, в поселке Боралдай Алматинской области случился крупный пожар - загорелся склад на территории промышленной зоны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщили в департаменте, в загоревшемся складе хранились пищевая продукция и автомасла.
Общая площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.
"Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на всю площадь складского помещения и рядом стоящего 3-этажного административного здания", - рассказали в ведомстве.
Пожар был локализован в 17:17. Жертв и пострадавших нет.
Для выяснения причины пожара на место направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС региона.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2229869-zagorelsya-sklad-s-avtomaslom-krupnyy-pozhar-snyali-na-video-pod-almaty/