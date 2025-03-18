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Автомобиль загорелся посреди дороги в Алматы (видео)

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Горит автомобиль
Горит автомобиль. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Жетысуском районе Алматы прямо на автодороге загорелся автомобиль, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

Возгорание произошло сегодня в 11:15 - пожарные расчеты выехали по адресу ул. Рыскулова - угол ул. Айша биби.

"По прибытии установлено горение открытым пламенем автомашины марки Volkswagen Passat 1991 года выпуска на площади 4 кв. м. Пожар ликвидирован в 11:27. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.

В ведомстве напомнили, что огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты.

"Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей "жучки" и всегда иметь исправные огнетушители", - порекомендовали в алматинском ДЧС.

До этого в Алматы прохожие засняли на видео полыхающий автомобиль. В министерстве по ЧС сообщили, что пожар ликвидировали менее чем за полчаса.

Что делать, если загорелось авто?

По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте:

  • немедленно сообщите водителю о возгорании;
  • остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
  • покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

При первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2228975-avtomobil-zagorelsya-posredi-dorogi-v-almaty-video/