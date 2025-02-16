Огонь уничтожил авто во время пожара в Хромтау (фото)
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Гараж с машиной внутри загорелся в Хромтау - огонь уничтожил припаркованный автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства по ЧС.
Как уточнили в ведомстве, пожар случился во дворе частного дома по улице Берсиева.
Пожар был ликвидирован на площади 50 кв.м. Пострадавших нет, однако огнем уничтожен легковой автомобиль, находящиеся на момент пожара в гараже.
Отметим, ранее в МЧС так же рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения:
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221128-ogon-unichtozhil-avto-vo-vremya-pozhara-v-hromtau-foto/