Огонь уничтожил авто во время пожара в Хромтау (фото)

Гараж с машиной внутри загорелся в Хромтау - огонь уничтожил припаркованный автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства по ЧС.

Как уточнили в ведомстве, пожар случился во дворе частного дома по улице Берсиева.

Пожар был ликвидирован на площади 50 кв.м. Пострадавших нет, однако огнем уничтожен легковой автомобиль, находящиеся на момент пожара в гараже.

Отметим, ранее в МЧС так же рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения: