Пожар в переоборудованном под офис контейнере произошел в Караганде

В Караганде во дворе строящегося жилого комплекса произошло горение контейнера, переоборудованного под офис, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Караганде по ул. Дюсембекова во дворе строящегося жилого комплекса произошло горение контейнера, переоборудованного под офисное помещение, на площади 60 кв. м.

Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар и не дали распространиться огню на соседний контейнер. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, также вчера вечером в одном из мебельных цехов Астаны случился серьезный пожар. Силами МЧС по лестничному маршу спасено 21 человек, из них 11 детей. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу около 80 человек. За 25 минут столичным пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.