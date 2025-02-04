Два человека попали в больницу в результате пожара в Алматы
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Пожар по повышенному рангу тушили в Алматы - возгорание произошло в Турксибском районе города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.
Силы и средства направлены по повышенному рангу пожара по ул. Демьяна Бедного, 5А. Турксибского района.
Вспыхнул цех по сборке комплектующих для алюминиевых окон.
Создалась угроза распространения огня. На защиту соседних строений и ликвидацию огня были введены пожарные стволы - угроза снята.
Силами МЧС пожар локализован.
Позже пожар полностью ликвидирован на площади 200 кв.м.
По информации спасателей, за помощью к медикам ЦМК МЧС РК обратились два человека, их доставили в больницу.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217786-stroymaterialy-zagorelis-v-dvuhetazhke-v-almaty/