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Два человека попали в больницу в результате пожара в Алматы

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар по повышенному рангу тушили в Алматы - возгорание произошло в Турксибском районе города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.

Силы и средства направлены по повышенному рангу пожара по ул. Демьяна Бедного, 5А. Турксибского района.

Вспыхнул цех по сборке комплектующих для алюминиевых окон.

Создалась угроза распространения огня. На защиту соседних строений и ликвидацию огня были введены пожарные стволы - угроза снята.

Силами МЧС пожар локализован.

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: ДЧС Алматы

Позже пожар полностью ликвидирован на площади 200 кв.м.

По информации спасателей, за помощью к медикам ЦМК МЧС РК обратились два человека, их доставили в больницу.

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: ДЧС Алматы

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217786-stroymaterialy-zagorelis-v-dvuhetazhke-v-almaty/