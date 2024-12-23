Рабочий погиб на МАЭК в Актау

Рабочий погиб на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате - произошедшую трагедию прокомментировали в полиции региона, передает Lada.kz.

Инцидент произошел сегодня, 23 декабря, на энергокомбинате.

"По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Проводится расследование", - пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.

По информации источников издания, погиб мастер ремонтного цеха. Смерть произошла в результате падения трубы.

По информации официального сайта предприятия, Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) был образован 1 июля 1968 года.

Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической энергией, тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

На предприятии работают 3 645 рабочих и специалистов.

В составе комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цех сетей и подстанций, реакторная установка БН-350 (с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации). Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.