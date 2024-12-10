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Станцию метро "Абай" в Алматы временно закрыли из-за ЧП

Опубликовано:

Метро Алматы
Метро. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пресс-службе метрополитена города Алматы предупредили об ограничениях на станции метро "Абай" из-за произошедшей сегодня трагедии, передает NUR.KZ.

"Станция "Абай" закрыта до окончания следственных действий правоохранительными органами. Метрополитен работает в штатном режиме, однако до окончания следственных действий сотрудниками полиции вход на станцию "Абай" временно закрыт, а также остановка поездов на указанной станции временно производиться не будет", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, сегодня на станции метро "Абай" произошла трагедия - мужчина упал на рельсы. В полиции сообщили, что он погиб в результате несчастного случая. Как уточнили в ДП, мужчине было 26 лет, он страдал проблемами со зрением - был инвалидом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2198576-stanciyu-metro-abay-vremenno-zakryli-iz-za-chp/

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