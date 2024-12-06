Баню тушили ночью в Алматы (видео)

В ночь на пятницу, 6 декабря, в Алматы случился пожар – загорелась баня на территории частного жилого дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар случился на улице И.Сокольского в Турксибском районе.

"Профессиональные пожарные ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров, не дав распространиться огню на другие постройки.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

В МЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.