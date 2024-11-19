Огонь уничтожил два автомобиля в Актюбинской области

Пожарным Актюбинской области удалось спасти жилой дом и магазин от огня в селе Карауылкельды. Однако огнем были уничтожены два легковых автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в селе Карауылкельды Байганинского района на частном подворье произошло возгорание гаража, бани и летней кухни на общей площади 240 кв. м.

В результате пожара огнем были уничтожены два легковых автомобиля, находившихся на момент пожара в гараже.

"Благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС удалось отстоять от огня близрасположенные жилой дом и строительный магазин, принадлежащий хозяину дома", — говорится в сообщении.

Пожар был успешно ликвидирован, пострадавших нет.

Также ранее в одном из жилых домов Караганды случился пожар. В результате ЧП погиб мужчина, еще два человека отравились дымом. Пожар был полностью ликвидирован, причины происшествия выясняются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.