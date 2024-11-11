Пожилая женщина погибла вместе с сыном в пожаре в Атырауской области
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Пожилая женщина погибла вместе с сыном в пожаре в селе Атырауской области. Трагедия произошла ранним утром. Еще двух членов семьи госпитализировали, передает Atyrau Press.
Трагедия произошла 5 ноября около 5 утра. Пожар случился в пристройке к жилому дому. В огне погибли 66-летняя женщина и ее 35-летний сын.
58-летний глава семейства был доставлен в больницу с ожогами обеих рук вместе с пятилетней внучкой - ее госпитализировали с признаками отравления дымом.
Пожар ликвидировали.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2185991-pozhilaya-zhenshchina-pogibla-vmeste-s-synom-v-pozhare-v-atyrauskoy-oblasti/