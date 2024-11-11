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Пожилая женщина погибла вместе с сыном в пожаре в Атырауской области

Опубликовано:

Пожарные
Пожарные. Иллюстративное фото: pexels.com

Пожилая женщина погибла вместе с сыном в пожаре в селе Атырауской области. Трагедия произошла ранним утром. Еще двух членов семьи госпитализировали, передает Atyrau Press.

Трагедия произошла 5 ноября около 5 утра. Пожар случился в пристройке к жилому дому. В огне погибли 66-летняя женщина и ее 35-летний сын.

58-летний глава семейства был доставлен в больницу с ожогами обеих рук вместе с пятилетней внучкой - ее госпитализировали с признаками отравления дымом.

Пожар ликвидировали.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2185991-pozhilaya-zhenshchina-pogibla-vmeste-s-synom-v-pozhare-v-atyrauskoy-oblasti/

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